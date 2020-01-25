Лувен-ла-Нёв, , 21:30 — REGNUM Бельгийские учёные выявили механизм, с помощью которого клетки опухоли распространяются по организму, а также разработали биохимический «выключатель» этого процесса, что позволит в дальнейшем создать эффективное средство борьбы с метастазами. Об этом сообщает Nature Communications.

Учёные Лувенского католического университета обнаружили, что агрессивные раковые клетки, которые активно распространяются по организму, накапливают энергию для своего роста в небольших внутриклеточных пузырьках, называемых липидными каплями. Открепляясь от основной опухоли, метастазная клетка питается запасёнными в липидных каплях жирами, что позволяет ей выдерживать агрессивные условия окружающей среды.

Исследователи установили, что белок TGF-бета2 запускает процесс липидонакопления в раковой клетке. А при его блокировании останавливается процесс образования метастаз, которые являются основной причиной гибели больных с онкологическими заболеваниями.

Используя полученные знания, учёные планируют создать препарат-блокатор белка TGF-бета2. Как предполагают исследователи, терапию препаратом-блокатором также может быть дополнено лекарственными средствами для лечения ожирения, которые способны замедлять образование липидных пузырьков в метастазах.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из Санкт-Петербурга создали технологию избирательной доставки противоопухолевых препаратов с помощью стволовых клеток, внутри которых находятся микрокапсулы с препаратом.

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