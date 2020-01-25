Портленд, США, , 18:53 — REGNUM Американские учёные создали математическую модель кофемашины и с помощью неё рассчитали рецепт быстрого и стабильно вкусного кофе эспрессо. Об этом сообщает научный журнал Matter.

По мнению исследователей, качество кофейного напитка сильно различается в зависимости от сорта используемых при приготовлении зёрен, способа их обработки, помола, температуры воды и величины давления в кофемашине.

Математики и химики из Орегонского университета, создав компьютерную модель кофемашины и процессов, которые происходят при приготовлении кофе, установили, что главная причина неудовлетворительного вкуса — слишком мелкий помол кофейных зёрен.

Согласно их заключению, именно мелкий помол приводит к тому, что частички кофейного порошка спрессовываются и не дают раствориться в воде кофеину, хинину, антиоксидантам и многим другим веществам, создающим неповторимый вкус кофе.

Для приготовления эспрессо, самого популярного и простого вида кофе учёные предложили брать не 20, а 15 грамм кофе, использовать грубый помол и заваривать не 25, а всего 7−15 секунд. Полученный рецепт исследователи апробировали в одной из кофеен города Юджин. Следуя в точности советам учёных, кофейня увеличила число клиентов, сократила расходы зёрен кофе на 25% и ускорила обработку заказов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёных из Университета Квинс установили, что люди, регулярно пьющие кофе, гораздо реже заболевают раком печени.

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