Штат Калифорния, США, , 17:04 — REGNUM Учёные в США создали сверхбыструю камеру, которая может снимать процессы в прозрачных объектах со скоростью триллион снимков в секунду. Об этом сообщает Science Advances.

Разработка учёных калифорнийского технологического института является усовершенствованной версией их изобретения годичной давности — технологии сжатого сверхбыстрого кодирования без потерь LLE-CUP. Методика позволяла делать 10 триллионов снимков в секунду таким образом, что можно запечатлеть процесс прохождения луча света в замедленной съёмке.

Однако, прозрачные объекты до сих пор не могли быть зафиксированы созданной учеными аппаратурой.

Для решения этой задачи исследователи встроили в устройство фазово-контрастный микроскоп, который различает прозрачные объекты в зависимости от скорости прохождения через них света. В более плотных средах лучи света замедляются, что дает возможность зафиксировать прозрачный объект и сделать его видимым для аппаратуры.

С помощью новой камеры учёные сняли процесс прохождения лазерного луча в кристалле, а также прохождение ударной волны в водной среде. Кроме этого ведутся работы, которые позволят снять прохождение нервных импульсов по нейронам и процессы в прозрачных клетках.

Исследователи уверены, что их метод найдёт широкое применение во многих областях химии, физики и биологии.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные Гарвардского университета на ультрахолодном испытательном стенде впервые смогли увидеть момент химической реакции, замедлив его в миллионы раз.

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