Пекин, , 15:01 — REGNUM По предварительным данным китайский исследователей, первоначальным хозяином нового коронавируса 2019-nCoV, вероятнее всего, была летучая мышь. Об этом сообщают китайские СМИ.

На данный момент эксперты пришли к выводу, что 2019-nCoV, по-видимому, является гибридом коронавируса, обнаруженного улетучих мышейи другого коронавируса неизвестного происхождения. Либо зараженные летучие мыши попали на рынок в Ухани, где торговали в том числе и их тушами, либо же туда попали другие животные, которые зараженные летучие мыши укусили.

Кроме того, установлена, что точка входа вируса 2019-nCoV в организм человека та же, что и в случае с вирусом атипичной пневмонии SARS — рецепторы ACE2, к которому вирус пристыковывается своими присосками, а затем впрыскивает в клетку свою РНК.

расхождение в геноме разных проб вируса крайне мало, что свидетельствует в пользу того, что первый вирус появился не ранее конца октября 2019 года.