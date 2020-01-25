Париж, , 08:00 — REGNUM Запуск автоматической межпланетной станции Европейской космической миссии (ЕКА) Solar Orbiter запланирован на 5 февраля, сообщает Space.com.

Миссия Solar Orbiter разрабатывается ЕКА при участии американского аэрокосмического агентства NASA. Космический аппарат для изучения Солнца Solar Orbiter будет запущен с помощью ракеты-носителя «Атлас-5» со стартовой площадки ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Solar Orbiter позволит полярные области Солнца, которые не доступны земным телескопам и космическим аппаратам на околоземной орбите. Представитель NASA Холли Гилберт рассказала, что наблюдения Solar Orbiter помогут лучше изучить магнитное поле Солнца, что позволит точнее прогнозировать космическую погоду и солнечную активность.

В ЕКА отметили, что миссия Solar Orbiter дополнит научные наблюдения, проводимые миссией NASA Parker Solar Probe. В настоящее время этот зонд выполнил несколько проходов вблизи Солнца, сблизившись со звездой во время последнего из них на рекордно малое расстояние около 24 млн километров.

«Я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что эти две миссии изменят наше понимание о космической плазме в Солнечной системе и вселенной», — отметил Марко Велли из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, участвующий в проекте Parker Solar Probe.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года были представлены предварительные результаты межпланетной миссии Parker Solar Probe.

Читайте ранее в этом сюжете: Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца