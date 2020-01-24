Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Американские ученые из Калифорнийского университета создали голосового бота-психиатра. Об этом сегодня, 24 января, пишут американские СМИ.

Программа-бот MyCoachConnect выслушивает и анализирует жалобы пациента с психическими болезнями, а затем дает те или иные рекомендации. Многочисленные тестирования показали, что робот практически сопоставим с психиатрической консультацией живого человека.

Конечно, данная программа не может заменить человека-психиатра, который оценивает душевное состояние другого человека, но тем не менее эксперименты показывают, что на некоторых этапах лечения робот уже эффективно заменил врача для пациента с расстройством психики.