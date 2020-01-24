Хьюстон, США, , 03:16 — REGNUM Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) поделилось видеокадрами приготовления печенья в космосе, сообщает Associated Press.

Сообщается, что космонавты использовали для этого уже готовые ингредиенты и экспериментальную электрическую духовку, которая была доставлена на космическую станцию в ноябре 2019 года. Сам эксперимент по готовке проходил в декабре минувшего года.

Отмечалось, что в ходе эксперимента первое печенье оказалось недовыпеченным. Второе и третье, при увеличении времени готовки, также не получилось. Однако четвертый экземпляр, пролежавший в духовке два часа, оказался удачным.

Отмечается, что вывод астронавты сделали по запаху и внешнему виду продукта, само печенье никто из них не пробовал. В настоящее время экспериментальный продукт находится в лаборатории NASA в Хьюстоне.