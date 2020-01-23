Маунтин-Вью, США, , 01:55 — REGNUM Google совместно с исследовательской компанией Janelia опубликовали самую детализированную на сегодня карту мозговых соединений нейронов плодовой мушки. Видеодемонстрация результатов реализации проекта была выложена 22 января на YouTube-канале HHMI Howard Hughes Medical Institute.

Издание Engadget отмечает, что это значительный прорыв в области созданий карт мозга. 3D-модель содержит в себе 25 тыс. нейронов, а также демонстрирует широкий диапазон типав клеток и множество областей мозга мушки.

Стоит отметить, что мозг типичной плодовой мушки содержит около 100 тыс. нейронов, а мозг человека — около 86 млрд нейронов.