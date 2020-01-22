Рязань, , 15:34 — REGNUM Учебник о природе Рязанской области подготовили и издали в Рязанском госуниверситете им. С. А. Есенина. Издание, проиллюстрированное фотографиями и аэрофотоснимками, пригодится будущим биологам, географам, экологам, будет интересно учащимся школ, сообщили 22 января в пресс-службе вуза.

Книгу подготовил и издал коллектив из 12 учёных естественно-географического факультета. Для совместной работы были привлечены фотографы-любители природы, которые годами выслеживают редчайшие виды животных, ищут растения.

«Подобного учебника до настоящего времени не существовало. В него вошли новейшие данные о результатах исследований последнего десятка лет. Среди них: открытия уникальных местонахождений ископаемых животных мезозойской эры, в том числе зубов акул мелового периода в Шацком районе, новейшие сведения о меняющемся климате, богато проиллюстрированные специальными картами, графиками, в том числе и уровня воды в реке, половодий последних лет», — отметил и.о. заведующего кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ Алексей Водорезов.

Электронный вариант учебника можно скачать с сайта РГУ.