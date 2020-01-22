Рязань, 22 января 2020, 15:34 — REGNUM Учебник о природе Рязанской области подготовили и издали в Рязанском госуниверситете им. С. А. Есенина. Издание, проиллюстрированное фотографиями и аэрофотоснимками, пригодится будущим биологам, географам, экологам, будет интересно учащимся школ, сообщили 22 января в пресс-службе вуза.
Книгу подготовил и издал коллектив из 12 учёных естественно-географического факультета. Для совместной работы были привлечены фотографы-любители природы, которые годами выслеживают редчайшие виды животных, ищут растения.
Электронный вариант учебника можно скачать с сайта РГУ.