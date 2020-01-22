Давос, Швейцария, , 13:13 — REGNUM Ранее запланированная на 22 января климатическая сессия Всемирного экономического форума в Давосе, в которой должен был принять участие российский бизнесмен Олег Дерипаска, не состоится. Как сообщили организаторы мероприятия, она была отменена.

Читайте также: Дерипаска примет участие в климатической сессии Давосского форума

В официальной программе форума сессия также отмечена как отмененная. Причины такого решения не уточняются.

Также по теме: На Всемирном экономическом форуме в Давосе не нашли основной интриги

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский бизнесмен Олег Дерипаска примет участие в климатической сессии Всемирного экономического форума в Давосе «Глобальное влияние климатической стратегии России», которая состоится 22 января. Его имя было указано в официальной программе форума.

Уточнялось, что в форуме Дерипаска будет участвовать как основатель фонда «Вольное дело». Ранее он подтвердил в своём официальном телеграм-канале планы посетить предстоящий форум.