Сеул, , 13:00 — REGNUM Представители южнокорейского Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) подписали партнёрское соглашение с канадским Исследовательским институтом Mila. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского института.

По их словам, в рамках данного соглашения представители двух стран примут участие в совместных исследовательских работах в сфере искусственного интеллекта и международных проектах в Северной Америке.

Представители Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций также отметили, что в перспективах в рамках соглашения рассматривается вопрос об обмене специалистами.

Mila — исследовательский институт в Монреале, Квебек, основанный лауреатом премии Тьюринга и «крестным отцом» искусственного интеллекта Йошуа Бенжио. На сегодняшний день институт сотрудничает с различными организациями и учебными заведениями, включая Оксфордский и Стэнфордский университеты, Google, Microsoft, IBM.