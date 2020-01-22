Мельбурн, Австралия, 22 января 2020, 11:41 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Сербии Ниной Стоянович в первом круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут, завершилась со счётом 6:1, 7:5.
Павлюченкова семь раз подала навылет, допустив три двойную ошибку, и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, семь ошибок на подаче и 2 из 2 брейков.
Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с американской теннисисткой Тейлор Таунсенд.
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