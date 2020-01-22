Москва, , 07:15 — REGNUM Заявления немецких ученых о возникновении онкологических заболеваний из-за полетов в самолете или воздействия смартфонов подверг критике онколог Вадим Гутник в эфире радио НСН.

Он отметил, что к подобным заключениям необходимо относиться с осторожностью. По словам эксперта, несмотря на то, что доля правды в словах немецких ученых все же имеется, совсем не обязательно, что после описанных случаев все сразу начнут болеть раком.

Гутник подчеркнул, что онкологическое заболевание может быть вызвано множеством факторов, в том числе и генетическими.

Напомним, ранее немецкие ученые перечислили факторы возникновения рака у людей. Так, по их мнению из-за того, что стекла самолетов пропускают около половины ультрафиолетовых лучей, у постоянно летающих на больших высотах людей повышается риск возникновения онкологических заболеваний кожи. Ученые также предостерегли от того, что нельзя засыпать со смартфоном, экран которого излучает свет, блокирующий выработку гормона сна мелатонина, что тоже может спровоцировать рак.

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