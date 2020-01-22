Москва, , 02:46 — REGNUM На создание российской вакцины против коронавируса, обнаруженного в Китае, уйдёт не менее полугода, заявил заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава РФ Герман Шипулин. Об этом 21 января сообщает газета «Известия».

"Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга», — сказал Шипулин.

При этом он отметил, что если сама разработка препарата займёт не более трёх месяцев, то полный цикл, включая все необходимые исследования, потребует по меньшей мере полгода и значительных средств.

По словам Шипулина, создание вакцины должно быть сейчас «одной из самых приоритетных тем».

Напомним, 21 января заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил, что работа по созданию вакцины против коронавируса Минздравом уже начата.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских аэропортах начались проверки пассажиров, прибывающих из Китая и других азиатских стран.

В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство имеет всю необходимую базу для диагностики нового типа коронавируса, выявленного в Китае.

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