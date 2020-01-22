Далянь, Китай, , 00:36 — REGNUM Окаменелые останки нового вида крошечного динозавра, получившего название «танцующий дракон», были найдены американскими и китайскими исследователями на северо-востоке Китая, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Судя по останкам, найденных более десятилетия назад и хранившимся в Даляньском музее естественной истории в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, у динозавров имелись крылья я перья. Исследователи из Музея естественной истории Сан-Диего и других исследовательских институтов сообщили о новом виде динозавров в американском журнале The Anatomical Record.

Динозавр получил названием Wulong bohaiensis или «танцующий дракон» на китайском за его позу, в которой он окаменел. С раннего мелового периода, Улун был крупнее, чем ворона, но меньше, чем ворон. Его длина удваивалась за счет длинного костистого хвоста, отмечают исследователи.

У него узкая морда, заполненная острыми зубами и покрытая перьями, а также крылообразные отростки. Исследователи утверждают, что Улун является одним из самых ранних среди известных ныне родственников велоцираптора, жившего 75 млн лет назад. Его ближайшим родственником является маленький четырехкрылый микрораптор.

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