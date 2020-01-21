Москва, , 18:34 — REGNUM В работе РАН, вероятно, было много недостатков, но то, что пришло ей на смену, никак не лучше, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о критериях оценки работы нового правительства РФ.

«Я не знаю, какими они будут. Я знаю, какими бы мы хотели их видеть. Потому что если бы я знал, какими они будут, то я бы был человеком назначающим. Могут быть объективные критерии, а могут быть субъективные. Роль личности в истории ещё никто не отменял. Что касается субъективных, то я не готов судить. Это, как правило, область слухов и предположений. Что касается объективных критериев, то когда дело касается науки и образования, то у меня впечатление, что зря мы в своё время, в том числе с участием нынешних руководителей этого министерства, подвергли экзекуции Российскую академию наук, — сказал Затулин. — Мы опустили роль и значение этой академии. Наверное, в её работе было много недостатков, но то, что пришло ей на смену, никак не лучше того, что было».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 января второе правительство РФ Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе.

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