Ашхабад, , 18:11 — REGNUM В международном центре диагностики и лечения заболеваний головы и шеи Туркмении впервые прошла операция по вживлению кохлеарного имплантата, передает «Информационный портал Туркменистана».

Операцию по хирургическому лечению нейросенсорной тугоухости у ребенка провели туркменские врачи совместно с немецкими коллегами — профессорами Йоханнесом Сенком и Клаусом Чайковским.

Германские врачи отметили хорошие условия и современное оснащение, имеющиеся в туркменском медицинском центре, а также выразили признательность президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову за возможность сотрудничать с туркменскими хирургами.