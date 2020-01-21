Москва, , 14:12 — REGNUM Лекарства против нового типа коронавируса, вспышка заболеваемости которым произошла в китайском городе Ухань, нет. Об этом сообщила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин РАНХиГС Кира Сазонова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Лекарства пока нет, но, скорее всего, его в ближайшее время изобретут», — сказала эксперт.

При этом особую угрозу представляет тот факт, что вирус передаётся от человека к человеку. С учетом глобализации и массовых миграций новый вид вируса угрожает быстро распространиться по территории земного шара.

Однако есть и хорошая новость, заявила Сазонова. Эксперт напомнила, что на протяжении последних 10 лет в мире периодически появлялась информация о появлении массовых заболеваний, однако ни одно из них не причинило серьезного ущерба и ученые быстро смогли создать лекарство против каждого из этих заболеваний.