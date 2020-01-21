Архангельск, , 11:36 — REGNUM Темпы таяния ледников Земли Франца-Иосифа оценили научные сотрудники национального парка «Русская Арктика», сравнив архивные фотографии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Топографическая карта и космоснимок острова Брейди

«Для нас особый интерес представляло сопоставление исторических фотоснимков с современными фотографиями тех же мест, снятых с одного ракурса, — комментирует историкЕвгений Ермолов, — Так, 20 августа 1901 года на берег острова Алджера в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа высадилась американская экспедиция под руководством Эвелина Болдуина. Этот момент был запечатлен фотографом экспедицииЭнтони Фиала. На снимке видно, как лодка с путешественниками причалила к берегу. На заднем плане в проливе стояли два судна экспедиции: «Америка» и «Фритьоф». А за ними виднеются заснеженные столовые горы острова Брейди. Мы сравнили фотографию, которой на данный момент более ста лет с современным изображением».

В августе 2018 года на острове Алджера работала археологическая экспедиция национального парка «Русская Арктика», её участники сделали фотографию места, запечатленного на архивном фото экспедицииФиалы с того же ракурса.

Остров Алджера 1901 и 2018 гг

«При сравнении снимков между которыми 117 лет видно, что ледники на острове Брейди поменяли свою конфигурацию, — рассказал Ермолов, — Несмотря на то, что в конце августа 1901 года остров был покрыт снегом, ландшафт хорошо читается. На современной фотографии заметно, что мощность потока выводных ледников за прошедшее столетие заметно уменьшилась. Также на историческом снимке восточный берег острова Брейди, который частично перекрывается западным берегом острова Матильды. Ледниковый купол плавно сходит в воды пролива, и на фотографии Фиалы даже не видно его границы. В 2018 году между берегами островов уже виден пролив, а ледниковый купол заканчивается на скалистом берегу».

В 1930 году у лагеря Болдуина высадилась советская экспедиция на ледокольном пароходе «Георгий Седов». Рядом с зимовьем был поставлен советский флаг, полотнище которого было сделано из металла. Спустя несколько дней сюда же пришли норвежские моряки на судне «Братвааг», которые сделали фотографию на фоне советского флага и американского лагеря.

«На заднем плане исторической фотографии запечатлен северный берег острова Мак-Клинтока. За флагштоком хорошо читается обрывистая стена ледника, — отметил историк, — На современном снимке, 2018 года с того же ракурса, хорошо видна бухта, в середине XX века советские гидрографы дали ей имя Ледниковая. Стена ледника теперь расположена в глубине бухты и не видна с этого ракурса. В бухте сейчас хорошо читается обширное поле трещин, которые образуются при сползании выводного ледника в море. В центральной части современной фотографии также хорошо заметен обнаженный мыс Доступный, которые в 1930 году были значительно закрыт выводным ледником. Сейчас этот ледник завершается обрывистой стеной, а сам ледник покрыт многочисленными трещинами».

Подобное сравнение учёные нацпарка «Русская Арктика» провели между топографической картой Земли Франца-Иосифа и современными космическими снимками. Советские гидрографы провели топографическую съемку архипелага в 1956—1958 гг., после чего была составлена подробная карта, на которой ледники были зафиксированы в актуальном на тот момент состоянии. Сейчас в нашем распоряжении имеются космические снимки Земли Франца-Иосифа, которые показывают сегодняшнее состояние ледников.

Топографическая карта и космоснимок острова Брейди

«Очевидно, что к середине XX века, когда проводилась топографическая съемка, площадь ледников сократилась, — рассказал заместитель директора национального парка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин, — На фотографии 1930 года бухта Ледниковая на острове Мак-Клинтока полностью занята ледником. На картах середины XX века ледник значительно отступил, образовав глубокую бухту. Но на космоснимаке 2018 года площадь ледника сократилась еще больше. По сравнению с топографической картой он отступил примерно на один километр вглубь бухты».

Сравнение топографической карты и космоснимка подтверждает и уменьшение площади выводного ледника на острове Брейди, который был сфотографирован Энтони Фиала в 1901 году. Видно, что ледник отступил на несколько сотен метров.

«Приведённые выше примеры того, что ландшафты островов изменились, демонстрируют нам процесс масштабного потепления на архипелаге, — считаетИван Мизин, — «56 островов Земли Франца-Иосифа покрыты ледниками. И почти на каждом из них заметно уменьшение площади оледенения. Наиболее наглядно это читается в местах выхода ледников в море. Также и береговая линия островов заметно изменилась там, где исчез ледниковый покров».

Напомним, в 2019 году комплексная экспедиция Северного флота обнаружила ряд новых островов на Земле Франца-Иосифа и Новой Земле, что произошло вследствие отступления ледников.