Иркутск, , 10:40 — REGNUM Учёные Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ИНЦ СО РАН) готовы подключиться к решению проблемы так называемого второго «Чернобыля», к которому причисляют ситуацию с тоннами ядовитых отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), хранящимися на берегах Байкала. Как сообщила пресс-служба ИНЦ СО РАН, речь идёт о проведении экспертизы технологий по их ликвидации.

«Это необходимо для обеспечения экологической безопасности и соответствия высоким требованиям по охране уникальной территории озера Байкал, отраженных в российском законодательстве и международных обязательствах по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО», — пояснили учёные.

По словам директора ИНЦ СО РАН, академика Игоря Бычкова, экспертиза РАН не является обязательной в подобных проектах, но с учетом высокой общественной и экологической значимости, подрядчики считают для себя важным получить экспертное заключение РАН до запуска работ. По предварительным данным, срок экспертизы может составить 35 рабочих дней.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал, в Слюдянском районе Иркутской области. Ещё в июне 2018 года тогда ещё генеральный прокуратур Юрий Чайка отмечал, что фактическое обезвреживание отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор не ведётся.

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По признанию специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова, ведомства, которым было поручено разработать план мероприятий по безопасному уничтожению отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), не справляются с этой работой, поскольку приемлемая технология утилизации ядовитых отходов, тонны которых в любой момент могут попасть в Байкал, так и не найдено. В 2019 году проблему с БЦБК даже называли «вторым Чернобылем».

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