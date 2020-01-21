Москва, , 10:09 — REGNUM Российские специалисты в феврале закончат создание экспресс-теста для выявления нового типа коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае. Об этом замминистра здравоохранения Олег Салагай написал 21 января в своём Telegram-канале.

Над экспресс-тестом работают в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ. Такая работа служит примером стратегии направленной поддержки приоритетных научных исследований, добавил замминистра.

Салагай напомнил, что ранее в России создали вакцину против лихорадки Эбола.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи пневмонии нового типа, вспышка которой произошла в китайском Ухане, выявлены в других городах КНР, а также Японии, Таиланде и Южной Корее. Вероятный случай зафиксирован в Австралии.

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