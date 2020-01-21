Москва, , 09:02 — REGNUM Тёплым сектор североатлантического циклона определяет погоду в Московском регионе 21 января. В столице потеплеет до +5 °С, сообщают «Метеовести».

"Максимальная температура в городе +3…+5 °С, в Подмосковье +1…+6 С°», — говорится в сообщении.

В небе будут наблюдаться плотные слоистые облака, вечером ожидается ливень. Западный ветер усилится до 5−10 м/с с порывами до 15 м/с.

Термометр покажет рекордно высокие значения, которых в этот день не было последние 122 года, добавили синоптики.

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