Женева, Швейцария, , 08:52 — REGNUM Отказ от курения увеличивает шансы на скорейшее восстановление организма после операции, тогда как курильщики более подвержены послеоперационным осложнениям. Об этом говорится в совместном исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), австралийского Университета Ньюкасла и Всемирной федерации обществ анестезиологов.

Для курильщиков значительно выше риск таких послеоперационных осложнений, как нарушение функций сердца и лёгких, инфекции и замедление или нарушение процесса заживления ран. Для пациентов, которые хотя бы за месяц до хирургического вмешательства исключили курение, риск осложнений снижается. Восстановление в первые полгода после операции происходит быстрее.

Отказавшимся от курения в меньшей степени грозят осложнения, связанные с анестезией.

После отказа от курения улучшается кровоснабжение жизненно важных органов, в результате после месяца воздержания от этой привычки каждая последующая неделя повышает вероятность благоприятного исхода на 19%.

В заключении авторы исследования призвали проводить кампании по поддержке курящих пациентов, которые согласились отказаться от табака.

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