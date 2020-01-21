Амстердам, , 08:39 — REGNUM Сотрудники университетов в Нидерландах систематически работают сверхурочно. К такому выводу пришла платформа ВОвДействии (ВО = высшее образование), которая объединяет сотни научных работников.

Опрос, проведённый активистами платформы среди 700 научных работников, выявил, что они систематически перерабатывают на 12−15 часов в неделю. Сверхурочная работа нередко приводит к стрессу или психическому нездоровью.

ВОвДействии отправила составленный по итогам опроса доклад в Инспекцию Министерства социальных дел и занятости. Достигнутые ранее договорённости о снижении нагрузки на сотрудников университетов пока не возымели эффекта.