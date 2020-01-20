Краснодар, , 17:02 — REGNUM 25,8 млн рублей обойдётся проведение работ по межеванию земельных участков ФГБУ «Сочинский национальный парк» и постановке их на государственный кадастровый учет. Итоги тендера, размещённого в декабре, опубликованы на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Начальная (максимальная) цена проведения работ на 208,6 га составляла 32,5 млн рублей. Победителем тендера стал Московский государственный университет геодезии и картографии, который предложил провести работы за 25,8 млн. Второе предложение поступило от ГБУ Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация — краевое БТИ» — за 30,9 млн. Победитель должен начать работы после заключения контракта и завершить их до 21 октября 2020 года.

Сочинский национальный был создан в 1983 году. Он занимает территорию в почти 200 га от Туапсинского района на северо-западе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Черного моря до Главного Кавказского хребта.