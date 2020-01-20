Москва, , 11:34 — REGNUM Одна из дискуссий, состоявшихся 16 января на Гайдаровском форуме-2020, была посвящена так называемым «элитным школам». Ее участники пришли к выводу, что «пузырь» таких школ «лопнул», и основным трендом последних двух десятилетий является повышения качества массового общего образования. Задача государства и социально-ориентированного бизнеса — сделать так, чтобы образование, учитывающее интересы и возможности каждого ребенка, можно было получить в каждой школе.

По мнению первого заместителя министра просвещения РФ Павла Зеньковича, понятие «элитная школа» воспринимается людьми скорее негативно — так называют учебные заведения, «где много государственных или негосударственных средств, где все в мраморе, а столовая — с пятиразовым питанием». При этом задача государства — обеспечить работу другого типа школ, где ребенку дают качественное образование, где собран уникальный педагогический коллектив, где реализуются новаторские образовательные программы, а дети показывают высокие результаты. Такая школа действительно дает ребенку путевку в жизнь.

Какие меры нужно предпринять, чтобы этим требованиям соответствовала каждая школа региона, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина. Он напомнил, что каждый ребенок является одаренным, и задача любой школы города — найти и развить его талант. Из множества объективных результатов, которые демонстрирует система образования Москвы на федеральном и мировом уровне, Исаак Калина особо выделил один. Если в 2010 году лишь 74 школы города готовили победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, то в 2019 году — 228, и это при значительном сокращении количества школ.

«С точки зрения бизнеса в образовании, нам намного интереснее работать с массовой школой. Чем более массовым является производство, тем выше его рентабельность», — отметил генеральный директор издательства «Просвещение» Дмитрий Климишин.

При этом он подчеркнул, что, создавая продукты и сервисы, группа компаний «Просвещение» учитывает запросы и образовательных организаций, и регионов. Например, для московских школ был разработан учебно-методический комплекс английского языка «Звезды моего города», сейчас акцент делается на цифровых и аналоговых материалах для подготовки к исследованию PISA.

«Бизнес приветствует любую инициативу, направленную на достижение результатов, и это касается не только образования, — считает Дмитрий Климишин. — В любой сфере бизнес всегда должен приводить к результатам».

Генеральный директор «Просвещения» уточнил, что перед массовым внедрением необходима апробация инновационных решений. Именно так в отдельных образовательных организациях появляются новшества, которые затем тиражируются в массовой школе. При этом продукты сами по себе не гарантируют результат — необходимо, чтобы ими грамотно пользовались учителя. Для этого группа компаний «Просвещение» обеспечивает двустороннюю связь с педагогами, давая им рекомендации по использованию новых подходов в образовании.