Женева, Швейцария, , 11:16 — REGNUM Борьба с опасными возбудителями инфекционных болезней осложняется отсутствием новых антибиотиков. О высокой угрозе противомикробной устойчивости заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя публикацию двух исследований на эту тему.

Гебрейесус подчеркнул, что миру необходимы срочные решения в связи с проблемой отсутствия эффективных антибиотиков. Эксперты ВОЗ проанализировали 60 препаратов, которые находятся в разработке в настоящее время. Они пришли к выводу, что только немногие из них предназначены для борьбы с наиболее устойчивыми к антибиотикам грамоотрицательными бактериями.

Более того, сферу разработки таких лекарств продолжают покидать крупные фармацевтические компании. Так, недостаточное внимание уделяется созданию препаратов против бактерии MDM-1, устойчивой к широкому кругу антибиотиков.

В 2017 году ВОЗ перечислила болезнетворные бактерии, наиболее устойчивые к лекарствам. В их числе присутствует туберкулёз.

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