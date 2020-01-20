Новосибирск, , 09:51 — REGNUM Новосибирский учёный, доктор физико-математических наук Сергей Алексеенко вошёл в состав Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития России.

Задача структуры — ускорение перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике.

«Разговоров много, предложений много. Но надо что-то такое, что бы сдвинуло с мёртвой точки эту ситуацию. И вот это что-то, я считаю, — стратегия научно-технологического развития России, которая была принята несколько лет назад. В рамках этой стратегии основная идея — это инновационное развитие. А инновационное развитие сразу означает привлечение науки, использование научных разработок и продвижение их в практику», — сказал в интервью «Вестям Новосибирск» Алексеенко.

СМИ отмечает, что под руководством академика коллектив института теплофизики разработал ряд принципиально новых технологических решений, помогающих экономить ресурсы и уменьшать вредное воздействие производства на окружающую среду.