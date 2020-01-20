Ухань, Китай, , 04:20 — REGNUM В китайском городе Ухань провинции Хубэй новый тип коронавируса унёс три жизни, количество выявленных случаев заражение возросло до 198. Об этом сообщает РИА Новости.

«25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 — в крайне тяжёлом, три пациента скончались. Состояние остальных оценивается, как стабильное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пациентов 66 мужчин и 70 женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января детекторы выявляющие коронавирус нового типа были установлены Органами гигиены и санитарного контроля в аэропорту и на вокзалах города Ухань.

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