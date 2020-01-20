Ухань, Китай, 20 января 2020, 04:20 — REGNUM В китайском городе Ухань провинции Хубэй новый тип коронавируса унёс три жизни, количество выявленных случаев заражение возросло до 198. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что среди пациентов 66 мужчин и 70 женщин.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 января детекторы выявляющие коронавирус нового типа были установлены Органами гигиены и санитарного контроля в аэропорту и на вокзалах города Ухань.
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