Манила, , 00:48 — REGNUM Деревня Ситио Париахан на Филиппинах ежегодно все больше погружается под воду. Об этом сообщает Лента.Ру.

В 17 км к северу от Манилы — в муниципалитете Булакан находится небольшой населенный пункт Ситио Париахан.

Деревня в прошлом находилась на маленьком острове, но сейчас земли вокруг почти не осталось: каждый год деревня погружается под воду на 4 сантиметра.

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