Томск, , 22:36 — REGNUM Томские учёные обнаружили, что экстракт используемого при озеленении городов кустарника Спирея, обладает более сильным противовирусным эффектом, чем препараты, созданные на основе противовирусного средства осельтамивира. Об этом сообщает Naked Science.

Старший научный сотрудник лаборатории Томского государственного университета (ТГУ) Вера Костикова в ходе исследования растений со значительными природными запасами из рода таволги, известной садоводам как спирея, обнаружила, что экстракт из надземных частей растения Спирея зверобоелистная (Spiraea hypericifolia) обладает более высокой противовирусной активностью, чем распространенное средство осельтамивир.

Ученый предполагает, что такое действие объясняется содержанием большого количество флавоноидов, сапонинов и кумаринов в растении.

Отмечается, что исследование получило поддержку на конкурсе грантов президента РФ. Актуальность подобных научных изысканий связана с тем, что в настоящее время подавляющее количество противовирусных препаратов являются импортными, потому разработка нового препарата крайне важна в рамках программы импортозамещения.

На данный момент исследователям предстоит выяснить, как зависит химический состав растения от места произрастания, времени сбора и стадии развития.

Параллельно ученые ТГУ изучают родственное Спирее растение Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), обладающий сильной противоопухолевой активностью в отношении рака молочной железы, толстой кишки и головного мозга.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что российские учёные вместе со своими китайскими коллегами обнаружили, что чеснок препятствует образованию атеросклеротических бляшек, тем самым защищает организм от инфарктов, инсультов и нормализуют артериальное давление.

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