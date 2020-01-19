Вашингтон, 19 января 2020, 18:23 — REGNUM Американская компания SpaceX дважды отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9, об этом 19 января сообщается на официальной странице компании в социальной сети Twitter.
Причиной указанного решения стали неблагоприятные погодные условия — порывистый ветер в зоне подборки корабля.
Целью запуска является проверка системы спасения корабля Crew Dragon, который в будущем должен доставлять людей на Международную космическую станцию.
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