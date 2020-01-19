Москва, , 14:13 — REGNUM Психологи Центра подготовки космонавтов (ЦПК) отсеяли более половины участников открытого набора в отряд космонавтов 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ЦПК.

В 2018 году психологи провели обследование 101 кандидата в космонавты, подавшего заявку в рамках открытого набора. По результатам обследования было отсеяно 53 претендента. Среди основных психологических причин отказа в дальнейшем прохождении набора указывается отсутствие устойчивой мотивации, неадекватный уровень личных притязаний, тревожность, внушаемость и мнительность.

Также психологи отсеяли кандидатов, которые не смогли качественно и продуктивно работать в условиях дефицита времени и наличия помех. Отбор не прошли и конфликтные кандидаты, а также претенденты с чертами слабого типа высшей нервной деятельности и неустойчивостью интересов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе кандидаты в космонавты Александр Бабкин и Николай Тихонов были допущены комиссией ЦПК к работам в открытом космосе. Бабкин и Тихонов входят в основной состав экипажа предстоящей экспедиции МКС-63. Планируется, что они отправятся к Международной космической станции на корабле «Союз МС-16» в апреле 2020 года.