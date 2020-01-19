Колорадо, США, , 07:50 — REGNUM На разрабатываемом корпорацией SpaceX космическом корабле нового поколения Starship можно будет не только перевозить грузы, но и отправлять в ближний и дальний космос людей. Об этом заявил основатель компании Илон Маск, сообщает 18 января The Nation.

Озвученную идею Маск принялся обсуждать с подписчиками в Twitter. В ответ на его сообщение «Мегатонны в год на орбиту необходимы, чтобы жизнь стала многопланетной» было замечено, что при частоте полетов 3 раза в день отправить с Земли на Марс миллион человек можно будет только к 2050 году. Маск остался удовлетворен подсчетами подписчика.

Кроме того, изобретатель заявил о том, что необходимо разработать ракету-носитель многоразового использования, что значительно удешевило бы полеты.

Помимо оправки людей на Луну и Марс, Маск заявил о еще одной практической значимости нового корабля. По словам ученого, Starship можно использовать для быстрого перемещения из одной точки земли в другую: не зависимо от заданных расстояний, такое путешествие не займет больше часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разработке новой технологии строительства из песка и бактерий. Сообщается, что новую методику можно было бы применить для строительства зданий на Марсе.

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