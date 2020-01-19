Москва, , 06:39 — REGNUM Сон будет некачественным, если перед сном не ограничить себя в еде, просмотре ТВ и использовании смартфонов. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-сомнолог Алёна Гаврилова.

Врач-сомнолог назвала вредными привычками засыпание перед телевизором и использование смартфонов перед сном. По её словам, мигающий синий свет негативно влияет на выработку «гормона сна» — мелатонина, что мешает засыпанию.

«Переедать, ужинать плотно нельзя — для переваривания нужны большие ресурсы, и сон после такого приема пищи будет некачественным», — сказала Гаврилова.

При этом по мнению врача, не следует ложиться голодным. Некалорийный перекус станет лучшим решением перед сном.

Кроме того, просмотр остросюжетных фильмов плохо влияет на сон, так как, способствует выбросу гормонов стресса.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января советы по восстановлению режима сна дал руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета имени Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

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