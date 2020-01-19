Москва, , 06:14 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от — 1 °C до +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве ожидается днём плюсовая температура. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Скорость ветра 5−10 м/c, направление ветра западное. Атмосферное давление прогнозируется на отметке 754 мм рт. ст.

Как передавало ИА REGNUM, 18 января центр «Фобос» прогнозирует в Европейской части РФ в выходные тёплую погоду, которая обычно наблюдается в марте.

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