Колорадо, США, , 19:12 — REGNUM Учёные разработали новый строительный материал из песка и бактерий, который заполняет строительные формы, выращивает строительные элементы и может зарастить образовавшиеся со временем трещины в зданиях. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на статью в журнале Matter .

Фотосинтетические цианобактерии заполняют строительные леса, выполненные из песка и геля на водной основе. Далее происходит их биоминерализация, процесс аналогичный минерализации ракушки моллюском.

Затем с повышением температуры и влажности материал вступает в новую фазу роста. Так, один биокирпич может породить до восьми кирпичей в ходе трёх циклов делений. Таким образом, биоматериал можно выращивать на месте и придавать ему любую форму и размер.

Авторами технологии являются исследователи из университета Колорадо. Они отмечают, что новый материал — идеальное средство для мест, где строительные ресурсы ограничены, такие как пустыня, Арктика, поверхность Луны или Марса. Использование «живого бетона» избавит от доставки сотен тон строительного материала с Земли.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что, по мнению основателя SpaceX Илона Маска строительство долгосрочной обитаемой базы на Марсе потребует около тысячи запусков космических кораблей Starship.

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