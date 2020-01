Рим, , 18:08 — REGNUM Итальянские учёные установили, что употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа на 40%, а от церебрального приступа на 50%. Исследование об этом опубликовано в Journal of the American College of Cardiology.

Исследователи из Италии и раньше связывали хорошее состояние здоровья с употреблением популярного в национальной кухне перца чили. Однако теперь учёные из разных научных центров Италии провели подробное исследование на 22 811 добровольцах, которое длилось в течение восьми лет, и точно установили, что у людей, употребляющих перец чили не менее 4-х раз в неделю, риск смерти снижен на 23%, на 40% меньше риск смерти от сердечного приступа и на 50% от церебрального приступа. Причём это не зависит о того, соблюдает ли человек здоровую средиземноморскую диету или нет.

Учёные отмечают, что родственные растения, употребляемые в пищу по всему миру, также обладают полезными свойствами благодаря содержащемуся в них капсицину. В настоящее время учёные ставят целью понять механизм защитного действия перца.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что российские учёные вместе со своими китайскими коллегами обнаружили, что чеснок препятствует образованию атеросклеротических бляшек, тем самым защищает организм от о инфарктов, инсультов и нормализуют артериальное давление.

Читайте ранее в этом сюжете: Чеснок защитит от инфарктов и инсультов без побочных эффектов – учёные