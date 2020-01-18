Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Компания Mojo Vision представила интеллектуальную контактную линзу со встроенным дисплеем, создающим экран дополненной реальности прямо перед глазами пользователя. Об этом сообщает Venturebeat.

Устройство позволяет пользователю подключаться к дополненной и виртуальной реальности, не надевая на голову громоздких устройств, таких как шлем и или очки виртуальной реальности. Отмечается, что можно, например, наложить имя человека на его реальное изображение или усилить яркость, чёткость, увеличить размер видимых объектов, если у пользователя проблемы со зрением.

Также разработчики подчеркивают, что изображение транслируется на самый маленький, плотный и энергоэффективный динамический дисплей из когда-либо созданных в мире, его разрешение составляет 14 тыс. пикселей на дюйм.

Экран в линзе создан по технологии MicroLED, в которой используется всего 10% мощности современных ЖК-дисплеев, однако, их яркость в пять-десять раз выше. Линза является жёсткой и газопроницаемой, и содержит также батарею питания и микроконтроллер.

Mojo Vision уже сотрудничает с Центром Vista в США для слепых и слабовидящих, а также с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) с тем, чтобы обеспечить внедрение своих линз у пациентов, имеющих проблемы со зрением.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Bosch представила на выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) «умные очки» Light Drive, которые создают перед глазами пользователя информационную панель.

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