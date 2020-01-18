Эль-Пасо, США, , 15:56 — REGNUM Американские учёные в опытах на мышах доказали, что курение кальяна кратно повышает свёртываемость крови, что может привести к образованию тромбов в сосудах. Выводы учёных опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Исследователи обеспокоились явлением, при котором в условиях снижения курения обычных сигарет, кратно растёт потребление никотинсодержащих аналогов: курение кальяна, вейпов, электронных испарителей никотина. При этом производители подают этот способ курения как безопасный, а исследований, опровергающих это утверждение, пока недостаточно.

Учёные техасского университета в Эль-Пасо провели в эксперимент. Клетки с лабораторными мышами они окуривали паром из кальяна двух популярных марок табачных смесей. В результате у мышей кратно повысилась свёртываемость крови. Учёные связывают это с эффектом от котинина — продукта разложения никотина, который «склеивает» тромбоциты друг с другом. Это может привести к закупорке сосудов, инфарктам и инсультам.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что американские ученые обнаружили, что ароматизаторы, вдыхаемые при курении электронных сигарет (вейпов), приводят к воспалению ткани лёгких и повреждению их ДНК — главных факторов развития рака лёгких.

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