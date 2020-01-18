Соединённые Штаты Америки, , 08:16 — REGNUM Ученые из Йельского университета в США пришли к выводу, что к вымиранию динозавров 66 млн лет назад привело исключительно падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность. Об этом сообщает портал Phys.org.

В последнее время в науке соперничали две гипотезы причин гибели динозавров. Первая — это падение на Землю гигантского метеорита. Небесное тело имело диаметр в 10 километров и влетело в атмосферу Земли со скоростью 25 километров в час. Метеорит упал в районе полуострова Юкатан в современной Мексике. Место его падение сейчас называется кратером Чиксулуб — он частично находится на дне Мексиканского залива.

Падение этого метеорита стерло с лица Земли 75% животного мира. Взрыв при падении метеорита был такой мощности, с которой не сравнится мировой запас ядерного оружия.

Вторая гипотеза — это массовое извержение вулканов в регионе Деканские траппы, на территории современной Индии. Считалось, что массовые извержения привели к значительному изменению климата на планете и гибели динозавров.

Однако по последним данным было установлено, что извержения вулканов в регионе Деканские траппы оказало влияние на окружающую среду задолго до массового вымирания динозавров 66 млн лет назад. И хотя сильная вулканическая активность в позднем меловом периоде действительно вызвала существенные изменения климата, многие виды выжили и мигрировали к верхние широты, а затем, когда климат стабилизировался, вернулись в прежние места обитания.