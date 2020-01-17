Душанбе, , 13:01 — REGNUM Министерство образования и науки Таджикистана приступило к разработке и внедрению «инновационных форм оценки» в общеобразовательных школах страны «с учётом мирового опыта» в этой сфере.

Соответствующее постановление было подписано президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном после того, как он заслушал отчёт министра образования и науки о том, как реализуется Национальная стратегия развития образования Таджикистана до 2020 года.

Также президент страны поручил минобрнауки повысить уровень качества образования таджикистанских учащихся, обеспечив школы и вузы опытными и высококвалифицированными специалистами, качественными учебниками и учебными пособиями.

Для педагогического состава образовательных учреждений будет выстроена система подушевого финансирования. А программа учреждений высшего профессионального образования Таджикистана должна быть постепенно адаптирована к мировым образовательным стандартам.

Рахмон также отметил, что необходимо сформировать рейтинг учреждений высшего профессионального образования с учетом показателей рейтинга лучших университетов мира.

Напомним, что на сегодняшний день в общеобразовательных школах Таджикистана закреплена пятибалльная система оценивания знаний учащихся.