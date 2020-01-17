Котор, , 11:12 — REGNUM Первый в Черногории публичный морской аквариум «Bokaquarium» начнет работу в конце мая 2020 года, сообщает местное издание Bokanews.

Аквариум будет создан в городе Котор на базе Института биологии моря. Также разрабатывается проект благоустройства набережной и парка на близлежащей территории. Аквариум будет открыт для посетителей, однако предполагаются на научные работы на его базе.

Проект реализуется при поддержке министерства туризма и устойчивого развития Черногории, министерства сельского хозяйства и посольства Норвегии в Черногории, которое выделило основные финансовые средства для его реализации.