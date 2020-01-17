Магадан, Магаданская область, , 09:55 — REGNUM Учёные Магаданской области представили миру научное достижение — технологию транспортировки льда, за которое они получили «Орден мира» международного альянса «Миротворец».

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Уникальная технология позволит доставлять и впоследствии продавать лёд в южные страны, где явно не хватает чистой питьевой воды.

Учёные предлагают формировать ледяные поля высотой до 40 метров — условия колымской зимы позволяют это делать практически круглогодично. При этом нет разницы, можно формировать пласты и речной воды, и морской.

Интерес к возможной покупке чистой магаданской воды уже проявили в Дубае, сообщает «Колыма-Плюс».

Как сообщало ИА REGNUM, водохранилища Крыма заполнены водой на 30−40% от проектного объёма — ощущается дефицит питьевой воды.