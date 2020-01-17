Зея, Амурская область, , 06:59 — REGNUM В Зейском районе Приамурья, на базе созданного ранее Токинского заказника, создан национальный парк «Токинско-Становой», получивший статус особо охраняемой территории федерального значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Данная территория является единственным местом в области, где обитают краснокнижные снежные бараны, также здесь расположены уникальные природные ландшафты. Зимой здесь зимуют лоси, а дикие северные олени имеют хорошие пастбища.

«Придание федерального статуса даст национальному парку лучшее финансирование и материально-техническую базу, более широкие возможности для изучения уникальных природных ландшафтов и животного мира, а также изменение режима охраны в сторону усиления», — пояснил замначальника отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, новую заповедную зону создали под Рязанью.