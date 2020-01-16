Долгопрудный, Московская область, , 18:06 — REGNUM В подмосковном Долгопрудном завершила работу четырнадцатая Зимняя олимпиадная школа МФТИ. В университетском лагере школьники проходили обучение по математике, физике, информатике и компьютерному зрению. В кампусе прошли стажировку 354 школьника из Киргизии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Украины, Узбекистана, Великобритании, Молдавии, Испании и Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Самым популярным направлением стала физика — 39% обучающихся, математикой и информатикой интересовались по 29% подротсков.

«Отбор на школу становится все строже, на эту зимнюю смену конкурс составил уже три человека на место. Среди участников треть — призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам. Мы стараемся сделать программу более увлекательной и полезной для талантливых ребят, чтобы они достигали выдающихся результатов на олимпиадах», — рассказал проректор МФТИ, основатель и наставник Олимпиадных школ Алексей Малеев.

С момента основания лагеря в Олимпиадных школах МФТИ приняло участие более 3, 3 тысяч школьников из 17 стран. Со школьниками занимаются опытные преподаватели ведущих российских и зарубежных вузов: МФТИ, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, ЕГУ, Ecole Polytechnique и Версальского университета (Франция).