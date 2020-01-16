Архангельск, , 14:20 — REGNUM Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северном (Арктическом) федеральном университете, ученые которого проводили анализ проб в рамках экспедиции Арктического плавучего университета.

Как сообщил директор Арктического центра САФУ Александр Сабуров, в конце прошлого года были подведены первые научные итоги экспедиций.

«Уже 2 года подряд в рамках экспедиций Арктического плавучего университета сотрудниками Арктического и Антарктического научно-исследовательского института проводятся исследования содержания микропластика в морях Северного Ледовитого океана. Было важно сравнить данные, полученные в 2018 году в восточной части Баренцева моря с пробами, взятыми в 2018 году в западной части. Уже сейчас можно сказать, что получены достаточно интересные результаты: несмотря на близость Атлантического океана и, следовательно, промышленно развитых районов на западе Баренцева моря, содержание микропластика в районе Новой Земли, особенно в районе Гусиной банки оказалось намного выше, чем на западе. Более того, оно соотносимо с данными по мусорным пятнам в Атлантическом и Тихом океанах», — рассказал Сабуров.

Ученые выдвинули несколько гипотез, одна из которых говорит о том, что заносу микропластика к берегам Новой Земли способствуют течения Баренцева моря, при этом вытянутый с юга на север почти 1000 км архипелаг является своеобразным барьером для веток Северо-Атлантического течения.

«Вторая гипотеза связана с более активным рыболовством в Баренцевом море, прежде всего в его южной и восточной частях, и более активным судоходством», — рассказала научный сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Весман.

В ходе исследований было обнаружено, что микропластик имеет разное происхождение: результат деятельности в регионе, например, остатки рыболовных сетей, и загрязнения извне — микропластик, к примеру, от автомобильных шин и покрышек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году состоялись два рейса: первый — на Шпицберген, второй — в Белое и Баренцево моря.