Архангельск, 16 января 2020, 14:20 — REGNUM Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северном (Арктическом) федеральном университете, ученые которого проводили анализ проб в рамках экспедиции Арктического плавучего университета.
Как сообщил директор Арктического центра САФУ Александр Сабуров, в конце прошлого года были подведены первые научные итоги экспедиций.
Ученые выдвинули несколько гипотез, одна из которых говорит о том, что заносу микропластика к берегам Новой Земли способствуют течения Баренцева моря, при этом вытянутый с юга на север почти 1000 км архипелаг является своеобразным барьером для веток Северо-Атлантического течения.
В ходе исследований было обнаружено, что микропластик имеет разное происхождение: результат деятельности в регионе, например, остатки рыболовных сетей, и загрязнения извне — микропластик, к примеру, от автомобильных шин и покрышек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году состоялись два рейса: первый — на Шпицберген, второй — в Белое и Баренцево моря.