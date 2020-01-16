Архангельск, 16 января 2020, 14:10 — REGNUM Президент поставил серьезные задачи перед научным сообществом, чтобы страна уверенно развивалась в условиях стремительных технологических изменений в мире. Об этом, комментируя послание главы государства Федеральному собранию, завила ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, доктор философских наук, профессор Елена Владимировна Кудряшова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Она также отметила социальную направленность послания:
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, САФУ намерен стать центром мировой науки — в 2018 году вуз приступил к созданию научно-образовательного центра «Российская Арктика: Новые материалы, технологии и методы исследования». Основными направлениями деятельности НОЦ являются разработка технологий обеспечения добычи ресурсов, испытание материалов, способствующих созданию специализированных надводных и подводных судов, образцов морской арктической техники, роботизированных комплексов, технологий, которые позволят улучшить качества жизни и условия адаптации человека в арктических условиях. Партнерская сеть НОЦ насчитывает уже более 40 научных центров.