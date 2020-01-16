Архангельск, , 14:10 — REGNUM Президент поставил серьезные задачи перед научным сообществом, чтобы страна уверенно развивалась в условиях стремительных технологических изменений в мире. Об этом, комментируя послание главы государства Федеральному собранию, завила ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, доктор философских наук, профессор Елена Владимировна Кудряшова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо разработать и внедрить собственные, российские технологии в сфере искусственного интеллекта, генетики, новых материалов, источниках энергии, цифровых технологиях, в оборонной сфере», — отметила ректор.

Она также отметила социальную направленность послания:

«Все предложения и ориентиры направлены на сбережение, сохранение российского народа, на обеспечение достойной жизни россиян и воспитание новых поколений в системе семейных ценностей. И в этой связи вспоминается труд нашего великого земляка Михаила Васильевича Ломоносова «О сохранении и размножении российского народа» (написан в ноябре 1761 года). И ещё очень важно, что Владимир Путин подчеркнул в своём выступлении о долге России как страны-победительницы перед будущими поколениями — сохранить и защитить правду о Второй мировой войне, о Победе в Великой Отечественной войне, противостоять попыткам «переиначить» историю», — сказала Кудряшова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, САФУ намерен стать центром мировой науки — в 2018 году вуз приступил к созданию научно-образовательного центра «Российская Арктика: Новые материалы, технологии и методы исследования». Основными направлениями деятельности НОЦ являются разработка технологий обеспечения добычи ресурсов, испытание материалов, способствующих созданию специализированных надводных и подводных судов, образцов морской арктической техники, роботизированных комплексов, технологий, которые позволят улучшить качества жизни и условия адаптации человека в арктических условиях. Партнерская сеть НОЦ насчитывает уже более 40 научных центров.