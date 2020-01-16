Харбин, Китай, , 03:38 — REGNUM Власти Китая поместили древнее культурное наследие на северо-востоке страны в список крупнейших археологических находок страны за 2019 год, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Руины Хунхэ, расположенные городе Цицикар провинции Хэйлунцзян содержит целый ряд крупных культурно-исторических реликвий, относящихся к неолитическому периоду и бронзовому веку, династиям Ляо и Цзинь (907 — 1234), династии Мин (1368 — 1644) и династии Цин (1644 — 1911).

Археологи провели шесть этапов раскопок на месте. В 2014 году они обнаружили четыре места с руинами неолитического периода, самое крупное из которых достигает в длину 14 метров.

Шесть археологических проектов было отобрано для списка «Археологических находок Китая 2019 года», составляемого Институтом археологии при Китайской академии общественных наук.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной китайской провинции Хэнань было обнаружено несколько колесных колей возрастом 4,2 тыс. лет, что является самым древнем свидетельством существования в Китае колесного транспорта.

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