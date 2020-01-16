Куньмин, Китай, , 02:55 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили новые виды растений семейства кирказоновые (Aristolochia) в городе Вэньшань провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Новые особи вида Aristolochia wenshanensis были обнаружены совместно командой ученых из Кузьминского института ботаники при Китайской академии наук (КАН) и местного природного заповедника. Вид был назван в честь места, где был найден.

Aristolochia wenshanensis можно отличить по цвету ее цветков, текстуре и форме основания листа, сообщил исследователь Цай Лэй. К настоящему моменту только два места распространения данного вида растений было обнаружено на юге провинции Юньнань.

Численность их также невелика. Растения этого семейства зачастую используются в народной медицине для лечения болей в животе. Соответствующие результаты исследований были опубликованы в журнале Taiwania.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 видов новых медицинских растений было найдено в Китае на конец 2019 года. Большая их часть применима в традиционной китайской медицине.

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